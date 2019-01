Puljevinderne får en hviledag færre end nummer to.

Herning: Det burde være en fordel at blive puljevinder, men vindernes af Danmarks pulje får en hviledag færre end vinderne af pulje D, Sverige. Det har været et problem tidligere ved EM og VM, og nu er den gal igen. Hvis Danmark vinder over Norge torsdag aften, ser programmet i mellemrunden således ud:

Lørdag: Norge-Qatar, Østrig-Ungarn. Søndag: Danmark-Ungarn, Sverige-Norge. Mandag: Danmark-Qatar, Ungarn-Østrig. Onsdag: Danmark-Sverige, Norge-Ungarn.

Fredag er der to semifinaler i Hamburg, og næste søndag er der bronzekamp og finale i Herning.