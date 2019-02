Ukrainere sender Skjern ud af håndboldens Champions League

Det bliver ikke til endnu et Champions League-eventyr for Skjerns håndboldherrer.

Efter i sidste sæson på imponerende vis at have nået kvartfinalen i den prestigefyldte turnering blev gruppespillet i år endestationen for de forsvarende danske mestre.

Det står klart, efter at Skjern søndag på udebane tabte 23-33 til ukrainske HC Motor Zaporizhia.

Nederlaget, der var Skjerns femte i træk, betyder, at det danske hold ikke kan avancere i Champions League, selv om der stadig mangler at blive spillet en enkelt gruppekamp.

Danskerne ligger på sidstepladsen i gruppe B med seks point efter 13 kampe og kan maksimalt kravle én plads op i tabellen med en sejr over slovenske Celje i den sidste kamp. Det vil dog ikke ændre noget i forhold til at gå videre.

Skjern var inden kampen tvunget til at vinde for at holde drømmene om avancement i live. Men det danske hold havde svært ved at finde melodien i kampens indledning. Især i offensiven.

De fysisk stærke ukrainere gjorde det svært for Skjern at få fart i angrebsspillet og finde en rytme. Fraværet af playmaker Thomas Mogensen, der sad ude med en skade, satte sine spor. Jyderne måtte derfor gå til pause bagud 9-13.

Efter pausen forsøgte Skjern sig med at hive målmand Emil Nielsen ud, når holdet var i angreb, og spille syv-mod-seks.

Men lige lidt hjalp det. Motor havde taget på det danske hold, der ikke formåede at udnytte flere overtalsperioder i starten af anden halvleg. Med et kvarter tilbage af kampen var hjemmeholdets forspring oppe på ni mål ved stillingen 24-15.

Skjern-træner Ole Nørgaard forsøgte i sine timeouts at bevare troen på, at kampen kunne vendes, men som slutfløjtet nærmede sig, blev det sværere og sværere at se andre udfald end en ukrainsk sejr.

Med små ti minutter tilbage var der ti mål mellem de to hold, og Motor kunne øjne billetterne til ottendedelsfinalerne, der ville komme i hus med en sejr.

Den blev sikret, uden at Skjern for alvor kom tæt på.