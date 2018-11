Ukendte indsprøjtninger koster spillere karrieren

Den seneste tid har tre spillere fra Cyperns bedste fodboldrække måttet indstille karrieren på grund af hjerteproblemer, skriver svenske Aftonbladet.

Og under overfladen lurer en potentiel skandale.

For de tre spillere mistænker, at indsprøjtninger med ukendte præparater kan være årsag til hjerteproblemerne, og nu frygter den internationale spillerforening Fifpro, at flere spillere kan være i fare.

- Fifpro kræver en akut udredning af den medicinske behandling, der blev tildelt spillere i mindst fire førstedivisionsklubber i Cypern, siger Fifpros pressechef, Alex Duff, til Aftonbladet.

- Fifpro er blevet gjort bekendt med, at spillere i disse klubber er blevet tildelt ukendte substanser - nogle af dem intravenøst - for at forbedre deres restitution.

Virksomheden Biomedical Health Sport Diagnostics har gennem to sæsoner aflagt adskillige klubber besøg for at give spillerne indsprøjtninger, der angiveligt skulle forbedre restitutionsevnen.

De tre spillere, som fik hjerteproblemer, henvendte sig til politiet, og det har fået sagen til at rulle.

Fifpro har hevet fat i både Det Cypriotiske Fodboldforbund og Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at få dem til at tage affære.

- Grundet risikoen for en sammenhæng mellem de uidentificerede præparater og de tre spilleres hjerteproblemer beder Fifpro om fodboldforbundenes hjælp til at identificere, hvad der blev tildelt spillerne, og slå fast om deres holdkammerater er i fare, siger Alex Duff.