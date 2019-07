Ukendt amerikaner sender forsvarende mester ud

Wimbledon-turneringen bød på lidt af en overraskelse torsdag, da den forsvarende mester hos kvinderne blev sendt ud i anden runde.

Her tabe 31-årige Angelique Kerber til amerikanske Lauren Davis med 6-2, 2-6, 1-6, og dermed er tyskeren ude af turneringen inden tredje runde.

Det hele gik ellers efter planen, da Kerber vandt første sæt 6-2.

Her blev der brudt servepartier på kryds og tværs, og Kerber indledte med at blive brudt for at bryde tilbage og igen blive brudt.

Kerber brød dog til 2-2 og servede sig på 3-2, inden hun brød til både 4-2 og 6-2.

I andet sæt blev verdens nummer fem igen brudt med det samme, men brød tilbage for igen at blive brudt til 1-2.

Da den 25-årige amerikaner brød til 5-2, kunne hun serve sættet hjem, og i tredje sæt holdt hun sine servepartier, mens tyskeren blev brudt tre gange.

Den sidste gang var til 1-6, og så var det hele slut i grand slam-turneringen på græs i denne sæson.

Angelique Kerber mødte frem til Wimbledon efter en finaleplads i turneringen i Eastbourne forinden. Hun har vundet tre grand slam-titler i karrieren.

Sejren i Wimbledon i fjor er suppleret af to titler i 2016, da Kerber vandt både Australian Open og US Open.

Lauren Davis er med i turneringen som såkaldt "lucky loser", hvilket betyder, at en spiller har tabt i kvalifikationen til hovedturneringen, men kommer med, fordi der opstår et afbud.

Hun har tidligere været i top-30, men i slutningen af 2018 var Lauren Davis helt nede som nummer 252 i verden.

Nu kan hun se frem til at møde spanske Carla Suarez i tredje runde.

- Det her betyder alt, da det er, hvad jeg har arbejdet for. Jeg var en smule nervøs. Jeg er bare så glad for at have vundet. Det er næsten surrealistisk.

- Det har været en hård rejse, og det har handlet om at vokse som spiller og menneske, siger Davis ifølge AFP.