Ujævn afslutning koster dansk golftriumf på LPGA Tour

Det blev ikke til den første danske sejr nogensinde på kvindernes LPGA Tour i golf.

Nicole Broch Larsen gik ind til finalerunden på en delt førsteplads, men trods en pæn runde i tre slag under par kunne hun ikke følge med den suveræne sydkoreaner Jin Young Ko og sluttede på en flot andenplads.

Ko var klart stærkest på de sidste 18 huller og snuppede førstepræmien på næsten 2,3 millioner kroner med fem slags afstand ned til danskeren efter en runde i hele otte slag under par.

Det ændrer dog ikke ved, at Broch Larsen leverede et historisk flot resultat i turneringen.

Den 26-årige dansker fik den bedst tænkelige åbning på finalerunden, da hun allerede på hul 1 leverede en birdie.

Det sendte hende alene i front med et enkelt slag ned til Jin Young Ko.

Sydkoreaneren kom på omgangshøjde med danskeren igen, og på hul 10 begyndte muligheden for en dansk triumf at fortone sig.

Broch Larsen noterede rundens eneste bogey, mens Ko lavede en birdie, og så var der pludselig to slag mellem dem.

Broch Larsen nåede aldrig at få kontakt igen trods et par birdies, for sydkoreaneren så sig ikke tilbage og lavede hele seks birdies på de sidste ni huller.

Dermed sluttede hun samlet i hele 26 slag under par. Broch Larsen sluttede i 21 slag under par - to slag foran de næste spillere.

Mens PGA Tour og European Tour hos mændene er nogenlunde jævnbyrdige i niveau og prestige, så er der stor forskel på Ladies European Tour og LPGA Tour hos kvinderne.

LPGA Tour er langt stærkere og mere prestigefyldt end den europæiske pendant.

Broch Larsen havde vist imponerende stabilitet på de tre første runder, som alle blev klaret i seks slag under par, men det niveau nåede hun ikke helt søndag.

Hun kan dog tage en masse selvtillid med fra turneringen efter en flot præstation.

Nicole Broch Larsen brød for alvor igennem i 2015, da hun vandt Helsingborg Open på Ladies European Tour, og hun deltog også ved OL i 2016.