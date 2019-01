Uheldige Lindberg har kun lille mulighed for VM-comeback

Danmark har kun to udskiftninger tilbage ved VM, og landstræneren er nødt til at bruge dem med forsigtighed.

Meget tyder på, at VM er forbi for den skadede håndboldstjerne Hans Lindberg, som måtte forlade den danske trup efter at være blevet ramt af en lægskade i åbningskampen mod Chile.

For selv hvis fløjspilleren skulle blive klar, ligger det ikke i kortene, at landstræner Nikolaj Jacobsen bruger en af sine sidste to tilladte udskiftninger på at hente Lindberg ind igen.

Landstræneren er nemlig nødt til at have flere scenarier i baghovedet i den kommende tid.

- Nikolaj Øris har en højgravid kæreste, og jeg vil gerne have Henrik Toft tilbage på holdet på et tidspunkt, hvis det kan lade sig gøre.

- Samtidig er jeg nødt til at gemme en udskiftning til sent i turneringen, i det tilfælde at der skulle ske noget med vores målmænd, siger Nikolaj Jacobsen.

Dermed er der lang vej tilbage for 37-årige Lindberg.

- Han bliver her og får behandling, men det er klart, at jeg ikke kommer til at bruge en udskiftning mere på at skifte Hans ind igen i gruppespillet og højst sandsynligt heller ikke i mellemrunden.

- Så kan det være, at det ser anderledes ud derefter, hvis vi ikke har brugt nogen udskiftninger, og Toft ikke bliver klar. Men det ser ikke pt. ud til, at Hans er på vej ind i turneringen igen, siger Nikolaj Jacobsen.

Hans Lindberg har har været en del af landsholdet i snart 16 år, og hans uheld har lagt en lille dæmper på humøret i truppen.

- Jeg må sige, at det var et hårdt døgn fredag. Det ramte mig hårdt at få beskeden om, at Hans desværre er ude igen.

- Det gjorde rigtig ondt, og jeg tror ikke, at jeg generer Hans ved at sige, at han er i sin landsholdskarrieres efterår. Det er hårdt for os alle, siger Nikolaj Jacobsen.

I stedet for Lindberg er Johan Hansen hentet ind i VM-truppen. Bjerringbro-Silkeborg-spilleren fik VM-debut mod Tunesien lørdag aften.