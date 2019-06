Uheldig højdespringer slår uventet 28 år gammel rekord

Højdespringeren Janick Klausen har slået 28 år gammel dansk rekord med et spring på 2,28 meter.

Vedholdenhed i årevis gav bonus for den danske højdespringer Janick Klausen.

Ved et stævne i tyske Essen tog han torsdag fusen på alt og alle og leverede et spring på 2,28 meter, hvilket er danske rekord.

Det hidtil bedste danske resultat tilhørte Michael Mikkelsen, som i 1991 sprang 2,27 meter, skriver dansk-atletik.dk.

Den 26-årige dansker kan dermed notere sig, at han har leveret det 12. bedste spring i verden i år og det sjette bedste i Europa, mens han altså har slået en 28 år gammel dansk rekord i højdespring.

Det var slet ikke meningen, at Janick Klausen skulle ryste en dansk rekord af sig torsdag, og i første omgang havde han egentlig meldt fra til det tyske stævne.

Janick Klausen brød frem som 18-årig, da han i 2011 tangerede den danske indendørsrekord ved EM i Paris, og samme år sprang han 2,25 meter udendørs.

Kort efter pådrog han sig dog en slem skade, da han vrikkede om og beskadigede ledbånd. En operation kom på tale, men den blev udskudt, men det viste sig, at det var eneste udgang, og siden har Janick Klausen kæmpet for at komme tilbage på det højeste niveau.

- Jeg har altid vidst, at der var til op imod 2,28 meter og højere i mig, hvilket også har været grunden til at jeg blev ved, siger Janick Klausen til atletikforbundets hjemmeside.