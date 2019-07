Uheldig Tour-profil om styrt: Godt at få det overstået

Richie Porte styrtede for første gang i denne Tour de France og var ikke uden galgenhumor bagefter.

Få ryttere har været så uheldig i Tour de France-sammenhæng i de senere år som Richie Porte.

Det australske klassementhåb udgik i både 2017 og 2018 efter styrt, og heller ikke i dette års udgave er Trek-rytteren forskånet for nærkontakt med den franske asfalt.

Med 30 kilometer til mål på onsdagens etape var Porte involveret i et styrt med flere ryttere, men var alligevel i stand til at trille i mål med hovedfeltet og efterfølgende se på situationen med galgenhumor.

- I det store hele var det ikke et forfærdeligt styrt, men jeg slog godt nok mit hoved ret hårdt. Vi sad oppe foran, så det var ret tilfældigt, at styrtet skete der.

- Det er faktisk en lettelse at få det første styrt overstået og ud af verden. Jeg håber ikke, det kommer til at påvirke mig i morgen (torsdag, red.), siger Richie Porte, der er nummer 19 i klassementet.

Også hans holdkammerat Giulio Ciccone, der tidligere i løbet havde den gule førertrøje, var en tur i asfalten.

Italieneren måtte forbi Tour de Frances læge for at blive behandlet for skader på knæ og håndled.

Tour de France fortsætter torsdag med en etape med to kategori 1-stigninger og en hurtig nedkørsel mod mål i Bagnères-de-Bigorre.