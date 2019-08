Uffe Bech vil hjælpe græsk storklub tilbage i titelræs

Efter nogle magre år i tysk fodbold og et lejeophold i Brøndby i sidste sæson skal den tidligere landsholdsangriber Uffe Bech forsøge få fart på karrieren igen i græsk fodbold.

Den 26-årige tidligere Lyngby- og FC Nordsjælland-angriber skrev tirsdag kontrakt med den græske storklub Panathinaikos, der har givet ham en treårig aftale.

Bech skiftede i 2015 fra FCN til tyske Hannover 96, men han fik aldrig bidt sig fast som stamspiller. Det blev kun til 21 kampe og 2 mål samt et par udlejninger.

En pokaltitel i 2014 er Panathinaikos' seneste triumf, og det seneste mesterskab går helt tilbage til 2010 for den hæderkronede klub.

Men det skal der laves om på, og Bech ser spændende perspektiver i klubbens projekt.

- Det er en stor ære for mig at komme til et stærkt hold og en velkendt klub i Europa, siger danskeren til klubbens hjemmeside.

- Panathinaikos er ved at bygge op for igen at kunne spille med om titlerne, og jeg vil gerne være en del af det projekt. Jeg tror, at jeg kan hjælpe holdet med min hurtighed og teknik.

Uffe Bech fortæller, at han mødtes med klubbens sportsdirektør, Nikos Dabizas, og holdets cheftræner, Giorgos Donis, i Amsterdam, da den græske klub var på træningslejr.

Og så har han spurgt den seneste landsmand til at spille i Panathinaikos til råds.

- Jeg spurgte min landsmand Rasmus Thelander til råds, og han havde kun positive ting at sige om Panathinaikos, siger Uffe Bech.

Thelander var i klubben fra 2015 til 2017.

Uffe Bech skifter på en fri transfer, da hans kontrakt med Hannover 96 udløb denne sommer.

Han står noteret for tre A-landskampe for Danmark - alle i 2014.