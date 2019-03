Uefa undersøger Neymar-kritik af VAR

Neymar var rasende over videodommerne efter Paris Saint-Germains nederlag til Manchester United.

Neymar sad ude med en skade, da Paris Saint-Germain i sidste uge røg ud af Champions League efter et nederlag til Manchester United.

Alligevel kan den brasilianske fodboldstjerne blive straffet som følge af kampen, skriver nyhedsbureauet AP.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har nemlig indledt en undersøgelse af Neymar, som efter kampen mod Manchester United hidsede sig op over videosystemet VAR på Instagram.

- De har sat fire dommere, der ikke forstår fodbold, til at se det igennem i slowmotion, skrev Neymar på det sociale medie ifølge AP.

Det var efter en videogennemgang, at Manchester United fik tildelt et straffespark sent i kampen mod de franske favoritter.

Straffesparket førte til scoringen til 3-1, hvilket var nok til at sende United videre i den prestigefyldte klubturnering og sende Neymar og co. ud.

Ifølge AP kan en eventuel straf besluttes, når Uefas disciplinære komité mødes 28. marts.