Real Madrid-stjernen Sergio Ramos risikerer yderligere karantæne i Champions League, efter at han i den seneste kamp i turneringen modtog et gult kort mod Ajax i ottendedelsfinalen 13. februar.

Således har Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, valgt at sigte ham i sagen om det gule kort, fordi han er mistænkt for at få det gule kort med vilje, så han kan afsone karantæne i hjemmekampen mod Ajax, som bør være ekspeditionssag.

Ramos fik det gule kort - hans tredje i turneringen - for et frispark mod danske Kasper Dolberg, og efter kampen udtalte Ramos, at han havde gjort det overlagt. Han trak det siden tilbage, men Uefa valgte alligevel at åbne en sag.

Dermed risikerer Ramos at modtage endnu en karantænedag, der i så fald vil spærre ham i en eventuelt kvartfinale.

Der ventes en afgørelse fra Uefa på torsdag.

Real Madrid vandt den første ottendedelsfinale mod Ajax på udebane med 2-1 og er derfor storfavorit til at avancere til kvartfinale, inden returkampen spilles i Madrid 5. marts.