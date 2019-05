Uefa-præsident vil have ny protokol for hjernerystelser

Aleksander Ceferin ønsker en opdateret protokol for mulige hjernerystelser pådraget under fodboldkampe.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil have bedre beskyttelse af fodboldspillere, der muligvis har pådraget sig en hjernerystelse under en kamp.

Uefa-præsident Aleksander Ceferin opfordrer derfor Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at opdatere protokollerne for, hvad der skal ske, når spillere mistænkes for at have pådraget sig en hjernerystelse.

- Jeg tror stærkt på, at de nuværende regler og protokoller skal opdateres for at beskytte spillerne og for at beskytte de læger, der skal tage en beslutning, så de kan foretage en lægefaglig vurdering uden sportslig hensyntagen, siger Uefa-præsidenten ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Som reglerne er i dag, skal dommeren standse en kamp, hvis en spiller har slået hovedet og mistænkes for at have fået hjernerystelse. Spilleren må kun spille videre, hvis holdets læge vurderer, at det er forsvarligt.

Den procedure har mødt kritik. En klublæge kan nemlig stå i et dilemma, når lægen på den ene side skal vurdere omfanget af en hovedskade, men samtidig tage hensyn til, hvad der er bedst for sin arbejdsgiver - klubben - som sportsligt måske ikke har en fordel af at lade en nøglespiller udskifte.

Derfor har både den danske og internationale spillerforening ytret ønsker om neutrale læger til de store fodboldkampe. Den Internationale Spillerforening (Fifpro) ønsker, at hold må lave en midlertidig udskiftning, mens en grundigere undersøgelse af en potentiel hjernerystelse finder sted.

I løbet af foråret har mulige hjernerystelser flere gange været et tema i international fodbold.

I Champions League-semifinalen mellem Tottenham og Ajax pådrog Jan Vertonghen sig en hovedskade. Han blev dog ikke udskiftet i første omgang, selv om han virkede groggy. Efterfølgende lod han sig selv udskifte. Undersøgelser viste efterfølgende, at han ikke havde fået en hjernerystelse.

I landskampen mellem Georgien og Schweiz i marts blev schweizeren Fabian Schär knockoutet efter 24 minutter. Han var kortvarigt bevidstløs, fortalte han efter kampen, mens han stadig kunne mærke en summen i sit hoved. Han blev ikke udskiftet, men spillede hele kampen.

Efterfølgende benægtede Det Schweiziske Fodboldforbund, at det var uforsvarligt at lade Schär spille videre mod Georgien. Tre dage senere var Schär dog pludselig droppet til EM-kvalifikationskampen mod Danmark på grund af en hovedskade.