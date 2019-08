Eric Cantona har imponeret Uefa-præsident Aleksander Ceferin på og uden for banen. Nu får han en ærespris.

Den tidligere fodboldspiller Eric Cantona modtager torsdag en ærespris fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Manchester United-legenden får Uefas President's Award, der uddeles af den siddende præsident i fodboldforbundet.

I øjeblikket er det Aleksander Ceferin, og han holder ikke igen med roserne til den 53-årige franskmand.

- Prisen anerkender ikke blot hans karriere som spiller på højeste niveau, men ærer ham også for at være den person, han er - en mand, der står op for sine værdier, og som åbner op om de gode formål, han støtter og tror på, siger Ceferin til Uefas hjemmeside.

Forhenværende spillere som Alfredo Di Stéfano, Eusébio og Johan Cruyff har tidligere modtaget prisen.

I løbet af den aktive karriere, der gik fra 1983 til 1997, nåede Cantona 45 landskampe for Frankrig.

På klubplan kom han forbi klubber som Auxerre, Marselle, Nimes, Leeds og Manchester United, og han fejrede blandt andet fem mesterskaber i England.

Samtidig har han dog været en kontroversiel skikkelse i fodboldverdenen. I 1988 blev han suspenderet fra det franske landshold for at svine landstræneren til.

Senere fik han en karantæne på otte måneder fra fodbold og fik frataget anførerbindet på landsholdet for at angribe en Crystal Palace-fan.

Efter afslutningen på karrieren har Cantona blandt andet gjort sig som skuespiller, og han har i dag en lang række filmroller på sit cv.