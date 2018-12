Uefa etablerer ny europæisk klubturnering i 2021

Yderligere 32 europæiske fodboldklubber får mulighed for at spille europæiske klubkampe fra 2021.

Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) søndag i en pressemeddelelse, hvor forbundet oplyser, at man har godkendt et format.

Den nye klubturnering har fået arbejdstitlen UEL2, og den kommer til at bestå af otte grupper med fire hold i hver gruppe.

Herefter vil hold fra grupperne kvalificere sig til 16.-delsfinaler, ottendedelsfinaler, semifinaler og en finale.

Der vil blive spillet en ekstra knockoutrunde inden 16.-delsfinalerne mellem nummer to i grupperne, og de hold, der slutter på tredjepladsen i grupperne i Europa League.

- Den nye Uefa-klubturnering gør Uefas klubturneringer mere eksklusive end nogensinde. Der bliver flere kampe for flere hold med flere forbund som deltagere i gruppespillene.

- Denne turnering er født ud af en dialog hos organisationen af europæiske fodboldklubber, siger Aleksander Ceferin, der er præsident i Uefa, i pressemeddelelsen.

Den nye klubturnering vil byde på 141 kampe i løbet af 15 kampuger, hvilket også er tilfældet for Europa League i øjeblikket.

Vinderen af den nye klubturnering vil kvalificere sig til at deltage i Europa League i den følgende sæson.

UEL2-kampene vil blive afviklet om torsdagen, som tilfældet er for Europa League, mens Champions League-kampe fortsat vil blive spillet på tirsdage og onsdage.

Uefa oplyser, at den nye turnering vil betyde, at mindst 34 nationer vil være repræsenteret i gruppespillet i en af de europæiske turneringer.

- Der var et stort krav fra alle klubber om at øge muligheden for mere regulært at deltage i en europæisk klubturnering, siger Aleksander Ceferin.