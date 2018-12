Uefa: Racistiske råb burde have stoppet Serie A-kamp

Dommer burde have stoppet opgør mellem Inter og Napoli, efter at spiller blev udsat for racisme, mener Uefa.

Napolis mørke forsvarsspiller Kalidou Koulibaly blev tidligere på ugen udsat for racistiske tilråb i en udekamp mod Inter i Serie A.

Til trods for tre advarsler over højttalerne, så fortsatte Inter-tilhængere med at forfølge gæsternes 27-årige forsvarsspiller, der hen imod slutningen af kampen blev udvist.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Den Internationale Spillerforening (Fifpro) er bekymret over det seneste af efterhånden mange tilfælde af racisme i italiensk fodbold.

Samtidig mener de to organisationer, at kampens dommer burde have fulgt en antiracisme-protokol og have stoppet onsdagens opgør.

- Koulibaly blev udsat for racistiske tilråb, og til trods for advarsler over højttalerne, så stoppede de ikke. Derudover så det ud til, at Napolis trænerstab havde påpeget de racistiske tilråb flere gange over for dommeren.

- Begge organisationer mener, at de racistiske tilråb mod Koulibaly, der måtte forlade banen efter to gule kort, er uacceptable og ikke har nogen plads i fodbolden, lyder det fra Uefa og Fifpro.

Napoli tabte kampen med 0-1, efter at Inters Lautaro Martinez i overtiden scorede sejrsmålet.

Napoli-træner Carlo Ancelotti sagde efterfølgende, at de mange tilråb havde gjort Koulibaly irritabel. Træneren slog også fast, at hans spillere ville forlade banen næste gang, at de blev udsat for noget lignende.

I avisen Corriere della Sera fordømmer Sassuolo-angriberen Kevin-Prince Boateng også episoden. Han har selv oplevet racisme på de italienske stadioner og tror, at han ved, hvordan Kalidou Koulibaly har haft det.

- Da han forlod banen, havde han det som om, at han var blevet kørt over at et tog, siger Boateng ifølge dpa til avisen.

Direktør i Det Italienske Fodboldforbund, Gabriele Gravina, mener, at kampens dommer håndterede situationen korrekt.

- Mazzoleni (kampens dommer, red.) brugte reglerne, som han skulle, sagde Gravina efterfølgende til Sky Sports Italia.

- Hvis spillerne havde forladt banen, så ville de have brudt reglerne, og det ville have givet deres hold et negativt resultat.

Inter er efter kampen mod Napoli blevet dømt til at spille to hjemmekampe uden tilskuere. I en tredje kamp må Inter gerne lukke tilskuere ind, men "curva"-sektionen, hvor mange ultras holder til, skal forblive lukket.