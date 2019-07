To svømmere fik ekstra forsøg til at svømme sig videre i 100 meter ryg efter problemer med rygstartsbøjle.

En udstyrsfejl gjorde livet surt for flere rygsvømmere ved langbane-VM natten til mandag.

Rygstartsbøjlerne til rygsvømmernes fødder drillede både italieneren Simone Sabbioni og Dylan Carter fra Trinidad og Tobago.

Rygsvømmerne har deres fødder på en lille vinklet blok i vandkanten, og den skal sørge for, at de kan få et mere kraftfuldt afsæt, end hvis svømmerne skulle sætte af på den helt flade endevæg i bassinet.

De to svømmere kunne begge mærke, at rygstartsbøjlen ikke fungerede, som den burde.

- Det her burde ikke kunne ske ved noget stævne - og slet ikke ved et VM, siger Dylan Carter.

Efter officials havde konstateret de samme problemer, fik begge et forsøg mere til at kvalificere sig til semifinalerne i 100 meter rygsvømning.

I begges tilfælde måtte de svømme alene i det store bassin i sydkoreanske Gwangju.

Carter kvalificerede sig i tiden 54,03 sekunder.

- Da jeg fandt ud af, at jeg fik en chance mere, havde jeg allerede smidt dragten, og jeg måtte tage en mere på og gøre mig klar. Det er uheldigt, og det er heller ikke fair, at jeg skulle svømme to gange for at komme i semifinalen, siger Dylan Carter.

Sabbionis forsøg på at komme videre udviklede sig til en farce.

Også i hans andet forsøg drillede rygstartsbøjlen, og først i tredje forsøg slap han for problemer. Med stor opbakning fra lægterne gennemførte han i tiden 53,85 sekunder og blev også semifinaleklar.