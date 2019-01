Udskiftning: Lindberg erstatter debutant i VM-finalen

Fløjspilleren Hans Lindberg er skiftet ind i de danske håndboldherrers VM-trup i stedet for Johan Hansen og kan dermed være med i søndagens finale mod Norge.

Med 262 landskampe og 732 mål er Hans Lindberg den mest rutinerede spiller i den danske bruttotrup på 28 spillere.

Lindberg indgik også fra starten af VM som en af de 16 spillere, der var sluppet gennem nåleøjet til slutrunden.

Den 37-årige Füchse Berlin-spiller var med i åbningssejren over Chile og scorede tre mål, men pådrog sig undervejs en skade.

Det betød, at Lindberg dagen efter Chile-kampen blev erstattet af Johan Hansen, der fik sin debut ved en slutrunde.

Siden har Danmark spillet otte VM-kampe, hvor Lindberg har været ude af truppen og forberedt sig på at være klar til finalen.

Danmark har haft tre udskiftninger ved VM, og det er den tredje og sidste, landstræner Nikolaj Jacobsen gør brug af nu med Lindbergs indskiftning.

Allerede inden mellemrunden ved verdensmesterskabet havde Nikolaj Jacobsen benyttet to ud af tre mulige udskiftninger i truppen.

Den anden udskiftning blev brugt, da Henrik Toft erstattede René Toft, der udgik med en lyskeskade.

- For at undgå at stå i en situation med blot en målmand har landstræneren valgt at holde på den sidste udskiftning, forklarer Dansk Håndbold Forbund (DHF).

- Da finaledagen nu er oprundet, og sidste chance for at foretage udskiftning under VM var her til morgen, har Nikolaj Jacobsen skiftet rutinerede Hans Lindberg tilbage ind i truppen, lyder det.

Danmarks finalekamp mod Norge går i gang søndag klokken 17.30.