Udekamp mod Herlev: Forsmag på play-in for Odense Bulldogs

Ishockey: Odense Bulldogs spiller søndag ved middagstid den tredje kamp på fem dage. Bulldogs-bussen drager over Storebælt for at møde Herlev Eagles i et opgør, der er en generalprøve på de vigtige kampe, der venter om nogle uger. Når grundspillet er slut, skal nummer otte og ni mødes i en play-in-serie om den sidste plads i kvartfinalerne, og det bliver efter alt at dømme et opgør mellem netop Herlev Eagles og Odense Bulldogs.

Herlev Eagles har på ottendepladsen 37 point og har 10 point op til Herning på syvendepladsen, mens Odense Bulldogs ligger sidst med 19 point. Men begge klubber viste fine takter fredag aften, hvor Herlev tog til Aalborg og slog det kriseramte mesterhold Aalborg Pirates 3-0 på mål af de hyperfarlige svenskere William Quist og Jesper Thörnberg - sidstnævnte scorede de to sidste mål og er ligaens mest scorende spiller med 26 mål i denne sæson.

Odense Bulldogs spillede foran 2019 tilskuere lige op med Sønderjyske, hvor Bulldogs først tabte efter straffeslagskonkurrence. Men Bulldogs førte 1-0 på Martin Larsens kanonhug i starten af tredje periode og fik det ene point i kraft af det uafgjorte resultat 1-1 efter ordinær tid.

Nu skal det unge Bulldogs-hold forsøge at omstille sig fra de festlige rammer i de vante fynske rammer til en grå søndag middag i Herlev Skøjtehal, hvor der er kampstart allerede klokken 12.30. Herlev har haft et godt tag på Bulldogs i denne sæson med sejre i tre af fire kampe. I det seneste møde 8. januar gik det helt galt for Bulldogs, der hjemme tabte 1-7.

Efter søndagens opgør er der pause i ligaen på grund af landskampe i næste uge.