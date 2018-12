Ude i pokalmørket: GOG fanget i nettet i Silkeborg

GOG med mange skadede og halvskadede spillere fald et helt niveau i forhold til i lørdags, og BSV var flere niveauer bedre end i lørdags. Derfor er jyderne fortjent klar til pokalslutspillet Final 4, mens GOG er ude i pokalmørket.

GOG havde mange skadede og halvskadede på banen. Niclas Kirkeløkke var næsten helt væk, Josef Pujol kan tydeligvis ikke komme sig over sin fodskade, og Lasse Kronborg fik kun få minutter på banen på grund af problemer med lysken.

Med Nikolaj Markussen tilbage hos BSV løftede hjemmeholdet sig. Ikke kun på grund af Markussens personlige spil, men også fordi GOG-forsvarets nødvendige fokus på skudprofilen betød plads til specielt Sebastian Skube, som var nærmest anonym i lørdagens ligakamp mellem de to hold.

GOG var reelt chanceløs i kvartfinalen i Silkeborg mod et stærkt spillende BSV. Efter pauseføring 16-14 ved pausen trak hjemmeholdet sikkert fra i starten af anden halvleg og holdt de gule i et jerngreb i resten af opgøret.

Dermed går klubben glip af muligheden for en titel samt en indtægt på godt 300.000 kroner ved deltagelsen i pokalslutspillet Final 4 i Herning til marts.

Pokalturneringen, kvartfinaleKampens gang: 3-3, 5-5, 8-8, 11-11, 14-12, (16-14), 19-16, 22-17, 25-20, 28-22, 32-27, 35-30. Mål: BSV: Johan Hansen 8 (6), Nikolaj Markussen 6, Sebastian Skube 5, Jesper Nøddesbo 4, Nikolaj Øris 3, Jacob Lassen 2, Michael Knudsen 2, August Pedersen 2, Klaus Thomsen 1, Stefan Hundstrup 1, Rasmus Thiemer-Jensen 1. GOG: Lars Hald 7, Odinn Thor Rikhardsson 6, Emil Jakobsen 5 (1), Lasse Møller 4, Jon Andersen 2, Oscar Bergendahl 2, Mathias Gidsel 2, Josef Pujol 1, Emil Lærke 1. Bedste spiller: BSV: Sebastian Skube. GOG: Lars Hald. Udvisninger: BSV: 4. GOG: 2. Dommere: Per Olesen og Claus Gramm Pedersen - uheldige diskussioner med dommerbordet omkring tidtagningen i slutningen af første halvleg. Men ellers ok. præstation. Tilskuere: 2114. GOG's næste kamp: Lørdag den 22. december, kl. 14.15: GOG-TTH Holstebro (ligaen - sidste kamp inden ligaens pause på grund af VM i Danmark/Tyskland) Bemærkninger: GOG'erne skal hurtigt op på hesten igen. Allerede lørdag venter der altså en nøglekamp i ligaen i Gudme mod TTH.

Lasse Møller, der før kampen måtte notere sig, at landstræner Nikolaj Jacobsen har vraget ham til den endelige VM-trup, viste styrke i indspil til den gule streg. Arkivfoto: Kim Rune

Tirsdag aften spillede Århus Håndbold og Aalborg Håndbold sig i pokalslutspillet Final 4 med sejre over henholdsvis TTH Holstebro og Mors-Thy Håndbold, og før GOG's kamp gjorde Skanderborg Håndbold sig Final 4-klar med gevinst over Nordsjælland Håndbold.

Kasper Larsen kom ind i målet for BSV i slutningen af første halvleg og gjorde det rigtig godt i resten af opgøret. GOG's afslutninger mod stærke Larsen blev nervøse og halvhjertede. Og generelt begik GOG-holdet for mange tekniske fejl.

Det blev en kamp med et helt andet tempo og en helt anden intensitet end i lørdagens ligakamp mellem samme klubber.

GOG stod over for en helt anden udfordring end i lørdags, hvor Nikolaj Markussen ikke var med på grund af sygdom. Tilbage stod på holdet stod Markussen for gode individuelle præstationer, og han skabte mere rum til det øvrige BSV-angreb - specielt Sebastian Skube.

GOG hæmmet af Niclas Kirkeløkke,