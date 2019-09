USA's guldfavoritter åbner basket-VM med sikker sejr

Uden at være prangende tog USA en sikker sejr over Tjekkiet i første kamp ved VM i basketball.

USA er mødt op til basketball-VM i Shanghai uden sportens største navne, men holdet er alligevel favoritter og åbnede også turneringen med en sikker sejr.

Tjekkiet blev dukket med 88-67 efter en kamp, hvor amerikanerne trak fra i anden periode og ellers lignede et mandskab på automatpilot.

Efter en lige første periode, som amerikanerne vandt 17-14, satte favoritterne mere damp under kedlerne i anden periode.

Den blev vundet med 26-15, og derfra cruisede USA sejren i hus.

Også USA's største konkurrenter til VM-titlen kom planmæssigt fra land i Kina.

Grækenland dukkede Montenegro med 85-60, mens Frankrig måtte kæmpe hårdt for sin anden sejr ved VM, da Tyskland blev slået 78-74.

Serbien, som af mange regnes for største trussel for USA ved VM, vandt sin åbningskamp lørdag med hele 105-59 over Angola. Samme dag vandt også Spanien sin første kamp overbevisende med 101-62 over Tunesien.

USA's næste kamp i gruppespillet er tirsdag, hvor modstanderen er Tyrkiet. Japan er det fjerde og sidste hold i gruppen.