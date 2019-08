USA's fodboldkvinder gør klar til retssag mod forbund

Ligeløn er et varmt emne i mange sportsgrene og lande i disse år, og i USA truer uenighed om emnet mellem fodboldforbundet og kvindelandsholdet med at ende i et opgør i retten.

Siden USA tidligt i juli strøg til tops ved VM efter finalesejr over Holland, har Det Amerikanske Fodboldforbund (USSF) og kvindelandsholdet forsøgt at finde hinanden gennem flere møder.

Men de to parter kan ikke blive enige om, hvorvidt der skal indføres ligeløn for mændenes og kvindernes landshold. Så nu har kvindelandsholdet smækket med døren og gør klar til at få striden løst i retten.

- Vi må konkludere, at møderne har været enormt skuffende, da forbundet vil fastholde fundamentalt diskriminerende forhold og opførsel, lyder det fra Molly Levinson, talskvinde for kvindelandsholdet, ifølge AP.

- Det er tydeligt, at USSF og forbundets ledelse samt præsident Carlos Cordeiro fortsat ønsker at betale kvindelige spillere mindre end mænd. Det kommer de ikke til at lykkes med, uddyber hun.

- Vi vil have, at alle vores fans, sponsorer, seere over hele verden og kvinder alle steder ved, at vi frygtløst vil se frem til en retssag.

Spillerne har sagsøgt forbundet for kønsdiskrimination, som især relaterer sig til betalingen for at stille op for nationen.

Forbundets præsident, Carlos Cordeiro, har omvendt skrevet til forbundets medlemmer, at landsholdskvinderne mellem 2010 og 2018 har modtaget mere betaling end mændene - og mere end noget andet kvindelandshold i verden.

- Vi sætter pris på vores spillere og har løbende vist det ved at give en kompensation og støtte, som overstiger alle andre kvindehold i verden, siger han.

Ifølge ham har kvinderne i løn og kampbonus modtaget 34,1 millioner dollar (227 millioner kroner) i perioden, hvor mændene har fået 26,4 millioner dollar (176 millioner kroner).

Han slår fast, at såfremt Molly Levinson og co. vil fortsætte snakkene i en konstruktiv tone, så stiller han gerne op.

Men skal man tro Levinson, så bliver det op til retten at afgøre, om fodboldkvinderne bliver diskrimineret af forbundet.