Syvendeplads og USA er ikke to ord, man normalt putter i samme sætning, når det handler om basketball.

Ikke desto mindre er det præcis den placering, som de amerikanske NBA-stjerner forlader årets VM med efter en historisk dårlig præstation.

Syvendepladsen blev sikret lørdag med en sejr på 87-74 over Polen i en kamp, som de sejrsvante amerikanere på ingen måde havde forestillet sig at skulle spille, inden VM i Shanghai tog sin begyndelse.

Trods afbud fra megastjerner som LeBron James og Stephen Curry var USA som vanligt forhåndsfavoritter, men efter mere eller mindre overbevisende sejre gennem de to gruppespil, gik det galt i kvartfinalen.

Her tabte USA med 79-89 til Frankrig, og efterfølgende blev det også til et nederlag på 89-94 mod Serbien i den første placeringskamp.

Sejren over Polen kan dårligt kaldes et plaster på såret for USA efter nationens dårligste præstation ved et VM til dato.

Søndag er der VM-finale mellem Argentina og Spanien, mens Frankrig og Australien mødes i bronzekampen.

USA vandt guld ved de to seneste udgaver af VM.