USA står over for NBA's MVP efter stensikker sejr

USA vandt sikkert sin anden kamp ved basket-VM over Japan. Nu venter en gruppe med blandt andet Grækenland.

NBA's amerikanske basketballstjerner er for alvor stemplet ind ved basketball-VM i Kina, hvor USA torsdag vandt sin tredje kamp af tre mulige.

Sejren over Japan lød på 98-45, og den sikrer USA førstepladsen i gruppe E, selv om amerikanerne tidligere i turneringen var tæt på at smide point mod Tyrkiet.

Tæt kan man til gengæld ikke kalde kampen mod Japan. USA vandt første quarter 23-9, og ved pausen var amerikanerne foran 56-25.

Føringen blev udbygget i tredje quarter, før amerikanerne kunne tage den helt med ro i fjerde og sidste quarter. Boston Celtics Jaylen Brown blev topscorer med 20 point, mens holdkammeraten fra Boston Kemba Walker blev noteret for 15.

Ved VM går de bedste videre til en mellemrunde, og her er USA havnet i en gruppe med Brasilien, Tjekkiet og Grækenland.

Sidstnævnte kan måske ikke mønstre et samlet hold af USA's styrke, men til gengæld kan grækerne prale af at have NBA's mest værdifulde spiller (MVP).

24-årige Giannis Antetokounmpo, der til daglig tjener sine penge i Milwaukee Bucks, spiller for Grækenland, og han blev kåret som MVP for sæsonen 2018/19 i verdens bedste basketball-liga.

Mens superstjernen Antetokounmpo er med ved VM, er amerikanske profiler som LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis og Russell Westbrook blevet hjemme.