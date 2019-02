UHYGGELIGT: NHL-stjerne bevidstløs efter tackling

Matt Tennyson står ved banden ved eget mål, da han bliver ramt knaldhårdt og hamret ind i væggen af Ryan Reaves.

Det er tydeligt at se på tv-billederne, at San Jose Sharks-spilleren er gået ud som et lys undervejs, og i slowbillederne kan man virkelig se hvor hård en tackling, der er tale om.

Episoden fandt sted i første periode af San Jose Sharks' 6-3-sejr over St. Louis Blues natten til tirsdag.

25-årige Matt Tennyson kunne siden forlade isen ved hjælp af sine holdkammerater, mens Reaves blev idømt matchstraf for boarding.

Nu diskuterer amerikanske medier, om den tackling bør give en længere karantænestraf. Hvad mener du?

