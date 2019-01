UFC-superstjerner får karantæner efter skandalekamp

Både Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov har fået karantæne og bøde for vildt slagsmål efter stormøde.

UFC-stjernerne Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov tørnede sammen i Las Vegas i oktober i en kamp, som fik et uværdigt efterspil.

I buret var russiske Nurmagomedov den irske superstjerne overlegen, men da det hele var afgjort, var de to iltre herrer ikke færdige med at slås.

Den voldelige tumult efter afgørelsen koster nu de to kæmpere karantæne og bøde, skriver AFP.

Nurmagomedov, som startede tumulten, har fået ni måneders karantæne og en bøde på 3,2 millioner kroner af Nevada Athletic Commission, mens McGregor slipper med seks måneders karantæne og en bøde på 330.000 kroner.

Russeren kan dog få sin karantæne nedsat til seks måneder, hvis han indvilger i at deltage i en kampagne mod mobning.

For begges vedkommende gælder det, at karantænen gælder fra kampdagen 6. oktober, hvorfor begge kan være i ringen igen fra 6. april.

Russeren startede tumulten efter sin sejr, da han sprang ud af ringen og angreb irerens træningspartner Dillon Danis.

To medlemmer af Nurmagomedovs stab angreb samtidig Conor McGregor, som gik til modangreb. De to medlemmer af russerens stab er blevet udelukket fra sporten i et år og har fået en bøde hver på 165.000 kroner.