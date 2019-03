UEFA sigter Ronaldo efter hans hånlige skridt-jubel mod Atletico Madrid

Cristiano Ronaldo er blevet sigtet for hans jubel efter Champions League-opgøret mod Atletico Madrid. UEFA's etiske komie vil træffe en afgørelse på torsdag.

UEFA har mandag valgt at sigte Cristiano Ronaldo for hans jubelscene efter opgøret mod Atletico Madrid. Sagen vil blive afgjort på et møde torsdag.

Sagen startede, da Atletico Madrid hjemme på Wanda Metropolitano vandt med 2-0 over Juventus i klubbernes første Champions League-opgør.

Her tog den passionerede Atletico Madrid-træner, Diego Simeone, sig til kronjuvelerne efter Jose Gimenez scoring til 1-0.

I klubbernes andet møde var Ronaldo med tre mål hovedårsagen til, at Juventus avancerede sig til kvartfinalerne.

Efter kampen lavede Cristiano en næsten identisk jubelscene, som den Simeone lavede i det første opgør.

Det er efterfølgende blevet opfattet som en hån mod Simeone, og nu har UEFA altså valgt at sigte Ronaldo for hændelsen.