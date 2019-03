U21-træner afgiver tre stjerner til Åge Hareide

Der var tre navne, der glimrede ved deres fravær i U21-landsholdets trup til testkampene mod Frankrig og Belgien.

Joachim Andersen, Philip Billing og Robert Skov var nemlig forfremmet til Åge Hareides A-landshold.

Derfor må U21-landstræner Niels Frederiksen undvære stjernetrioen i de kommende forberedelseskampe til EM-slutrunden i juni.

Men de tre spillere skulle meget gerne kun være til låns på A-landsholdet, lyder det fra Niels Frederiksen.

- Det er ikke alene mit håb, det er rent faktisk min helt store forventning, at de kommer med til U21-EM. Hvorfor skulle de ikke det? Der er 100 gode grunde til, at de skal det. Og ikke nogen for, at de ikke skulle.

- Fordi man har fået en A-landsholdsudtagelse, er det jo ikke ensbetydende med, at man ikke kan spille på vores U21-landshold, siger Niels Frederiksen.

U21-holdet mister en nøglespiller i hver kæde i testkampene mod Frankrig og Belgien i marts.

Joachim Andersen i forsvaret, Philip Billing på den centrale midtbane og Robert Skov i offensiven.

Det må ifølge Niels Frederiksen ikke gentage sig ved U21-EM.

- Vi har en ambition om at stille så stærkt et hold som overhovedet muligt.

- Forestil dig, at vi tager til U21-EM og spiller uden vores topscorer, uden vores midtbanegeneral og uden vores styrmand i forsvaret. Det ville være helt på månen.

- Så skal vi ikke satse på, at får dem alle sammen med? Det er i hvert fald min ambition, siger Niels Frederiksen.

Han glæder sig dog på spillernes vegne.

- Jeg synes, at de tre spillere, Åge har valgt at tage op og se på, har gjort det rigtig fint på U21-landsholdet og deres klubhold.

- Så det er fortjent, at de får muligheden for at vise sig frem på vores A-landshold, siger Niels Frederiksen.

Det har til gengæld betydet, at U21-holdet har fået tilgang af den mulige debutant i form af FC København-angriberen Jonas Wind.

- Omvendt får jeg mulighed for at se nogle andre spillere i de kommende testkampe i marts, og det kan være fint nok. Jeg kan ikke stå og sige, at det er en stor fordel for vores forberedelser.

- Det er selvfølgelig en ulempe, men det er sådan, det er, og det er fint, at de unge spillere får muligheden på A-landsholdet. Det er et eller andet sted det, som det drejer sig om i sidste ende, siger Niels Frederiksen.