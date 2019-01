U21-landstræner Niels Frederiksen stopper efter EM

Niels Frederiksen stopper som træner for det danske U21-landshold i fodbold efter sommerens EM-slutrunde.

Dansk Boldspil-Union (DBU) skal finde en ny træner for det danske U21-landshold i fodbold efter sommerens EM-slutrunde.

Den nuværende træner, Niels Frederiksen, stopper nemlig efter slutrunden.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

Frederiksen har formået at sætte et stort aftryk som U21-landstræner, mener talentudviklingschef Flemming Berg, der ærgrer sig over Niels Frederiksens beslutning.

- Niels har leveret et topprofessionelt stykke arbejde her i DBU. Han har udviklet både spillere og stab omkring U21-landsholdet. Og resultatmæssigt kan alle se, hvor stor en succes de fire år med Niels har været.

- Men også på de indre linjer har Niels bidraget og været katalysator på udviklingen i U-landstrænergruppen.

- Han har sat sit tydelige præg på udviklingen af vores spillestil og været en stor del af, at dansk talentudvikling fortsat er med i den europæiske top, siger Berg.

48-årige Niels Frederiksen er noteret for 41 officielle landskampe i spidsen for U21-landsholdet. Her har han sikret Danmark 24 sejre, 7 uafgjorte kampe og tabt 10 gange.

Inden træneren siger farvel, er der rigeligt med opgaver i kalenderen frem mod EM-slutrunden, der spilles i Italien.

Flemming Berg er da også overbevist om, at Niels Frederiksen vil være topmotiveret i den kommende tid frem mod EM.

- Jeg kender Niels så godt, at arbejdet frem mod den spændende U21-slutrunde bliver varetaget med den absolut største professionalisme og grundighed.

- Det er der slet ingen tvivl om. Vi håber, at vi sammen vil opleve en slutrunde med stor sportslig succes og flot, dynamisk og fremadrettet fodbold, siger talentudviklingschefen.

Danmark møder Belgien, Frankrig og Kroatien i testkampe, inden det gør løs ved EM mod Tyskland den 17. juni i Udine.