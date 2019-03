U21-landsholdsanfører i spansk klub: Det er kaos

Mathias Jensen kæmper med at få spilletid og har haft tre trænere i Celta Vigo, der er i nedrykningsfare.

Den spanske fodboldklub Celta Vigo virkede i sommer som det helt rette sted at indlede udlandskarrieren for Mathias Jensen.

Men de første otte måneder har slet ikke været som forventet for U21-landsholdets anfører.

Celta Vigo er havnet under nedrykningsstregen i den spanske liga, og den tidligere FC Nordsjælland-profil får begrænset med spilletid under skiftende trænere.

- Det er en svær situation, hvor jeg nu spiller under den tredje træner, siden jeg ankom i august. Det er kaos, men vi må se, om vi kan redde den, siger Mathias Jensen til B.T.

- Det var sgu ikke lige det, jeg havde regnet med, da jeg tog afsted. Der var min fornemmelse, at det var en klub, der kørte stabilt, spillede god fodbold, og at der var styr på tingene. Men det synes jeg ikke, at der har været, siden jeg ankom.

Ud over 23-årige Mathias Jensen råder Celta Vigo over danskerne Pione Sisto og Andrew Hjulsager.

Pione Sisto var i sidste sæson en stor profil for holdet, da klubben endte på en 13.-plads i ligaen, mens Andrew Hjulsager aldrig har bidt sig fast på holdet.

Sammen med U21-landsholdet møder Mathias Jensen onsdag aften Belgien i en testkamp i Slagelse.