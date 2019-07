Danmarks herrer klar til slutkampe

Trods lørdagens nederlag til Island er de danske U21-herrer klar til den kommende uges slutkampe ved VM-slutrunden i Galicien, Spanien. Mandag spiller de rød-hvide med tre GOG'ere - Emil Lærke, Mathias Gidsel og Lukas Jørgensen - deres sidste gruppekamp, og der venter sandsynligvis to point mod relativt svage Chile.

Det ligger derfor til, at Danmark bliver nummer et eller to i gruppe D, og krydser så med gruppe C i onsdagens ottendedelsfinale, hvor modstanderen kan blive eksempelvis Ungarn, Portugal eller Brasilien.

Kvartfinalerunden afvikles torsdag, semifinalerunden lørdag, mens der sluttes af med finale og bronzekamp, søndag.

Danmark tabte 22-25 til Island i et opgør, hvor islændingene havde en meget velspillende Viktor Gisli Hallgrimsson i målet. 19-årige Hallgrimsson er i GOG i de tre næste sæsoner og bliver altså blandt andet holdkammerat med Mathias Gidsel. Netop Gidsel sagde efter nederlaget til europamester.dk:

- Island havde bare en god målmand med. Vi brændte for mange chancer, og vi fik scoret for lidt.