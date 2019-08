U17-pigerne fik ingen medaljer

Det blev til et nederlag i EM-bronzekampen for U17-pigerne med blandt andre GOG-spilleren Andrea Gormsen.

Håndbold: Danmark vender hjem uden medaljer fra EM-slutrunden for U17-piger. I søndagens bronzekamp i Celje, Slovenien tabte Danmark 21-28 til Frankrig efter 9-15 ved pausen.

Det danske hold med blandt andre GOG-spilleren Andrea Gormsen slutter dermed på fjerdepladsen ved EM.

- En fjerdeplads var det absolut maksimale, vi kunne opnå ved det her mesterskab. Det er jo godt, når du opnår, hvad der er muligt, men vi må jo også erkende, at vi kunne have endt på en placering langt længere nede. Vi fik dog billetten til næste års VM, hvilket var vores helt store mål, siger landstræner Heine Eriksen til DHF's hjemmeside.

Danmark mødte også Frankrig tidligere på ugen i den sidste kamp ved mellemrunden, hvor det blev til et knebent dansk nederlag på 15-17.

- Franskmændene var allerede videre, da vi mødte dem i mellemrunden, men i dag stiller de i stærkeste opstilling, hvor de bare viser den forskel, der er på os og dem. Det spiller på et andet niveau i dag. Slutrunden har vist os, at vi skal hjem og arbejde hårdt. Vi er en del af et stærkt felt, hvor flere hold allerede er foran os. Pigerne har udviklet sig enormt hernede på alle parametre. Jeg håber, at den udvikling får lov til at fortsætte hjemme i klubberne via kampe og træning på højt niveau, hvor pigerne kan blive matchet mod dygtige spillere. Hvis udviklingen fortsætter, så er jeg også fortrøstningsfuld frem mod næste års VM, siger Heine Eriksen.

Danmark tabte i den indledende gruppe 21-24 til Portugal, spillede uafgjort 30-30 mod Holland og vandt 30-24 over Tyskland. I mellemrunden blev det uafgjort 23-23 mod Rusland og som nævnt et nederlag på 15-17 til Frankrig.

I semifinalen tabte Danmark 21-25 til Ungarn.