Tyskland skuffer hjemme med uafgjort mod Rusland

Tyskland satte føring på fire mål over styr og skuffede ved VM fælt hjemme mod Rusland, der fik uafgjort.

Forventningerne var skruet op til en tysk sejr, men i slutfasen gik det galt i et dramatisk opgør mellem Tyskland og Rusland ved VM i håndbold.

Efter en føring på fire mål i løbet af anden halvleg blev et ellers lige opgør særdeles spændende i slutfasen, hvor Tyskland satte en føring over styr.

Dermed har tyskerne fem point på førstepladsen i gruppe A og har stadig kurs mod mellemrunden med to gruppekampe igen.

Rusland har fire point for en kamp mere end Frankrig, der også har fire point.

Efter en ganske lige indledning i Mercedes-Benz Arena i Berlin var stillingen 6-6 efter ti minutter, men Dmitrii Zhitnikov bragte russerne foran.

Tyskerne fik dog udlignet, og fejl og hos begge mandskaber betød få scoringer og 7-7 efter et kvarter.

Hele halvlegen var lige, indtil Tyskland et par minutter før pausen skabte sig et forspring på to mål, da Hendrik Pekeler øgede til 12-10, hvilket også blev pausestillingen.

Anden halvleg blev også indledt lige, men tyskerne satte tempoet op og bragte sig foran 15-11 efter fem minutter.

Med fem minutter igen var tyskerne foran med 20-18, men russerne reducerede.

Et køligt straffekast af Uwe Gensheimer resulterede atter i en føring på to mål, men det blev 20-21 efter en scoring af det hårdt kæmpende russiske landshold.

Efter en kæmpe tysk fejl erobrede Dmitrii Zhitnikov bolden og spadserede ned og udlignede til 21-21 med et minut igen.

Med 22 sekunder igen var tyskerne foran 22-21, og Tyskland formåede ikke at udnytte sit sidste angreb og måtte skuffende gå fra banen med uafgjort.

I gruppe B bragede Kroatien og Makedonien sammen, og her gik kroaterne til pause foran 16-11.

Kroatien vandt kampen ganske suverænt med 31-22, og med seks point på førstepladsen og sejre over Island og Japan er Kroatien klar til mellemrunden.