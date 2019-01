Tyskland og Frankrig deler efter VM-drama i Berlin

Et tæt og dramatisk opgør endte med 25-25, da Tyskland og Frankrig bragede sammen ved VM i håndbold.

Der var fuld knald på, da Tyskland og Frankrig tirsdag aften bragede sammen i Berlin ved VM i håndbold.

Efter et tysk overtag i slutfasen endte det hele i en dramatisk afslutning, hvor Frankrig udlignede til slutresultatet 25-25 på en scoring i sidste sekund.

Dermed topper Frankrig gruppe A med syv point foran netop Tyskland, der har seks point inden holdenes sidste gruppekampe.

Tyskland skuffede mandag med uafgjort mod Rusland, men tirsdag var det de franske verdensmestre, som tyskerne stod over for i heksekedlen i Berlin, hvor de danske dommere Martin Gjeding og Mads Hansen passede fløjterne.

Første halvleg var en tæt affære, og holdene fulgtes ad til 5-5, hvor tyskerne så langsomt fik et overtag og kom foran 10-7.

Det var dog tæt, og tyskerne gik til pause foran 12-10.

Efter et kvarter af anden halvleg var det stadig tæt med 17-17, inden tyskernes Hendrik Pekeler scorede i et tomt mål til en smal føring.

Paris Saint-Germains Nikola Karabatic, der er skrevet ind i den franske bruttotrup efter at være blevet opereret i den ene fod i oktober, var ikke med i kampen.

Det bølgede frem og tilbage i opgøret, og tyskerne bragte sig foran 20-19.

Nedim Remili sørgede for udligning, men Paul Drux og Uwe Gensheimer sørgede for tysk 22-20-føring.

Der var kog under kedlerne i Mercedes-Benz Arena i Berlin, og Fabian Böhm sørgede for tysk 23-21-føring, men Luka Karabatic reducerede i det intense opgør med fem minutter igen.

Et indspil til stregen blev effektivt udnyttet af Jannik Kohlbacher, og så førte Tyskland igen med to mål, men Dika Mem reducerede lynhurtigt for Frankrig.

Verdensmestrene var dog ikke slået endnu, og Kentin Mahe reducerede på et straffekast.

Med nerverne på højkant gik holdene ind til de to sidste minutter og en tysk 25-24-føring og Frankrig i angreb.

En fejl gav tyskerne bolden med 50 sekunder igen, men Fabian Böhm misbrugte, og efter en timeout var Frankrig i angreb i de sidste sekunder.

Den turbulente afslutning endte med et fransk frikast i sidste sekund, og det udnyttede Timothey N'Guessan.