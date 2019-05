Tyske fodboldfans sigtes for brutalt overfald på City-fan

Ifølge den tyske anklager overfaldt tre fans en Manchester City-tilhænger under en Champions League-kamp.

Tre fans af fodboldklubben Schalke 04 er blevet sigtet for et brutalt overfald på en fan af Manchester City.

Overfaldet skete i forbindelse med Champions League-kampen mellem Schalke 04 og Manchester City i februar. Kampen blev spillet på Schalkes hjemmebane i Gelsenkirchen, og overfaldet fandt angiveligt sted på stadion.

En af de tyske fans er anklaget for mordforsøg på den engelske fan, der skulle hasteopereres og placeres i kunstig koma efter overfaldet.

De to andre fans er sigtet for at medvirke til overfaldet.

Statsanklageren mener, at den mordanklagede planlagde angrebet på forhånd. Det baseres på videooptagelser og vidneudsagn.

Personerne, der er under anklage, blev pågrebet et par dage efter kampen.

Schalke tabte 2-3 hjemme til Manchester City og fik en syngende lussing på 0-7 i det omvendte opgør på Etihad Stadium.