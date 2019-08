Tysk stjernesprinter stopper karrieren

Den 31-årige tyske topsprinter Marcel Kittel stiller cyklen i garagen, fortæller han til det tyske magasin Der Spiegel.

Kittel siger, at han har "mistet al motivation for at blive ved med at torturere sig selv på cyklen".

Han var i forvejen uden hold efter at have fået ophævet sin kontrakt med Katusha-holdet tidligere i år, fordi han trængte til en pause og ikke følte sig tilpas på holdet.

Den pause bliver nu vekslet til et endeligt farvel til sporten.

- Som cykelrytter rejser man 200 dage om året. Jeg ønskede ikke at se min søn vokse op via Skype, forklarer Kittel til Der Spiegel.

Kittel er en af dette årtis største sprintere og har blandt andet hele 14 etapesejre i Tour de France i perioden 2013 til 2017.

Hele fem af dem kom så sent som i Tour de France 2017, hvor han iført Quick-Step-tøj var feltets med afstand hurtigste sprinter.

Skiftet til Katusha året efter blev dog en dundrende fiasko, og Kittel ramte aldrig sit tårnhøje niveau igen.

Kittel har vundet fire etaper i Giro d'Italia og en enkelt i Vuelta a España.

Han indledte sin karriere på World Touren hos Skil-Shimano, som han kørte for fra 2011 til 2015.