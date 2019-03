Tysk pointsluger overhaler legende på fornem NBA-liste

Den tyske basketballspiller Dirk Nowitzki er hoppet op som nummer seks over de mest scorende spillere i NBA.

Med otte point strøg Dallas Mavericks-stjernen Dirk Nowitzki forbi en af legenderne på listen over de mest scorende spillere i NBA.

40-årige Nowitzki overhalede Wilt Chamberlain og er nu nummer seks på listen med 31.424 point.

Den tyske basketballspiller skulle kun bruge fire point for at overgå Chamberlain, der er noteret for 31.419 point.

Nowitzki leverede pointene, da Dallas Mavericks natten til tirsdag tabte 125-129 hjemme til New Orleans Pelicans efter overtid.

Nowitzki opnåede allerede milepælen tidligt i første quarter, da han scorede på sine to første forsøg og blandt andet ramte kurven et godt stykke udefra.

På den udsolgte hjemmebane i Dallas var det yderst populært.

- Det føltes godt under opvarmningen. Men jeg havde selvfølgelig ikke regnet med, at mine første to forsøg ville gå rent ind, siger Nowitzki ifølge Reuters.

- På det andet forsøg kiggede jeg op og sagde til mig selv, at det er nu eller aldrig. Jeg kastede den langt op i luften, og det lykkedes. Det var sjovt. Det var fedt at være derude, og publikum var fantastisk, siger han.

I flere år har Nowitzki faktisk allerede været den sjettemest scorende i NBA, men tyskeren er blevet overhalet af den fortsat aktive superstjerne LeBron James tidligere i denne sæson.

Nu er Nowitzki så tilbage som nummer seks efter at have overhalet Chamberlain.

- Der har været bygget op til det i hele sæsonen, og jeg er bare glad for, at det overstået, siger Nowitzki til Fox Sports Southwest.

Nowitzki har endnu ikke taget stilling til, om karrieren skal fortsætte efter sommerferien, men han har på uofficiel vis været på en slags farvelturné i hele sin 21. NBA-sæson.

Top-5 over de mest scorende spillere i NBA ser således ud:

Kareem Abdul-Jabbar (38,387).

Karl Malone (36,928).

Kobe Bryant (33,643).

LeBron James (32,439).

Michael Jordan (32,292).