Tysk midtbaneprofil siger farvel til Brøndby til vinter

Den tyske midtbanespiller Hany Mukhtar er færdig i superligaklubben Brøndby til vinter.

Mukhtar skifter ved udgangen af året til Nashville SC i den amerikanske liga MLS, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

- Nashville SC har fulgt Hany i lang tid, og Hany har selv haft et stort ønske om at prøve sig af i MLS, så det giver god mening for alle parter, at de nu har papir på hinanden fra 1. januar 2020, siger Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen.

Den nu 24-årige tysker kom til Brøndby i 2016 - i første omgang på en etårig lejeaftale på Benfica.

Han blev hurtigt en populær mand blandt tilhængerne, og det vakte stor jubel, da daværende sportsdirektør Troels Bech vekslede lejekontrakten til en fireårig aftale forud for et derby mod FC København i april 2017.

I alt har han spillet 120 kampe og scoret 26 mål på tværs af alle turneringer, men har på grund af en skade ikke været på banen i denne sæson.

- Som klub er det vigtigt, at vi ikke blot kan udvikle vores egne spillere, men også spillere der kommer til udefra.

- Hany har været igennem en god udvikling i sine tre år i klubben, og blevet en der tager ansvar i begge ender af banen, og derfor er vi stolte af, at vi nu i god ro og mag kan få sendt ham godt afsted, siger Carsten V. Jensen.

Mukhtars nye klub, Nashville SC, har hidtil spillet i de lavere rækker, men får fra 2020 plads i Major League Soccer sammen med de bedste klubber i Nordamerika.