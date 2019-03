Tysk medie: Norsk superstjerne kan være på vej til Tyskland - alle vil have ham

Det skriver den tyske avis Kieler Nachrichten, som mener at vide, at en delegation fra den tyske storklub Kiel har været på besøg i Paris for at snakke om netop Sagosen.

Aftalen skulle så være, at den 23-årige nordmand skulle erstatte Domagoj Duvnjak, hvis kontrakt udløber i sommeren 2020.

Allerede under VM begyndte rygterne om den unge viceverdensmester at svirre, efter Sagosens agent - Arnar Theodorsson - bekræftede, at PSG er interesserede i at forlænge med deres dygtige playmaker, men også at mere eller mindre alle klubber i verden er interesserede i ham.

Sagosen kom til den franske hovedstadsklub fra Aalborg Håndbold i 2017, og hans kontrakt udløber i netop 2020.

_I videoen herover kan du se et fedt portræt af Sagosen._