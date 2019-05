Tysk fodboldklub rykker ned efter dansk selvmål

Bjørn Paulsen scorede selvmål og reducerede for Ingolstadt, der tabte til Wehen og rykker ned i 3. Bundesliga.

Fodboldklubben FC Ingolstadt fortsætter nedturen i Tyskland med den anden nedrykning i træk.

For et år siden spillede klubben i Bundesligaen, men fremover er holdet at finde i landets tredje bedste række.

Tirsdag kom den danske forsvarsspiller Bjørn Paulsen til at spille en hovedrolle for Ingolstadt, da holdet på eget græs tabte 2-3 til SV Wehen Wiesbaden i den anden af to playoffkampe.

27-årige Paulsen var uheldig at dirigere et skudforsøg fra Wehen i eget net lige før pausen, så gæsterne kom foran med 1-3.

Midtvejs i anden halvleg reducerede danskeren på hovedstød til 2-3, men det rakte ikke til samlet sejr over Wehen.

Wehen tabte på hjemmebane det første opgør med 1-2, men holdet overtager Ingolstadts plads i 2. Bundesliga på reglen om flest udebanemål, mens Ingolstadt må ned i 3. Bundesliga.

Bjørn Paulsen, der har en fortid i Sønderjyske og Esbjerg, kom til Ingolstadt i vinterpausen fra Hammerby i Sverige.