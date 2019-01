Tvivlsom norsk stjerne skal skannes inden VM-finale

En skanning skal lørdag afgøre, hvorvidt håndboldspilleren Magnus Rød bliver klar til VM-finalen mod Danmark.

I slutningen af fredagens semifinale blev Norges formstærke bagspiller sendt i gulvet af den tyske stregspiller Patrick Wiencek.

Magnus Rød måtte lade sig udskifte og blev hjulpet af banen. Siden er han blevet undersøgt med ultralyd, som ikke viste nogen muskelskade.

- Jeg stødte ind i Wiencek. Han ramte mig på siden af låret, så jeg fik et smæld. Jeg følte, at jeg fik en forstrækning af samme type, som jeg fik i oktober.

- Men heldigvis slap jeg med et ganske kraftigt slag. De første undersøgelser viser ikke en forstrækning. Men jeg skal have en MR-skanning senere, og så må vi se. Men ultralyden var fin, siger Rød.

Inden skanningen er Magnus Rød optimistisk, da den værste frygt om en mulig forstrækning er så godt som aflivet.

- Status er, at jeg er i bedring. Det var ikke så slemt som først antaget. Nu skal vi bruge det næste døgn på at gøre alt rigtigt og se, om jeg kan blive klar.

- Vi har spillet fire kampe på seks dage, og det har også noget at sige. Heldigvis ser det lovende ud, siger Magnus Rød.

Sammen med resten af de norske håndboldherrer var Magnus Rød en ombejlet herre på lørdagens pressemøde på restauranten Bone's på gågaden i Herning.

Han ser frem til finalen og håber at være med i den. Ikke mindst mod flere af holdkammeraterne fra Flensburg-Handewitt. Norge og Danmark er repræsenteret med fire spillere hver fra den tyske bundesligaklub.

- Vi er mange spillere, som kender hinanden. Det gør det på en måde meget sjovt at spille mod klubkammeraterne i finalen, siger Rød.

- Vi er et hold, som kommer til at give os 100 procent, og vi glæder os til at spille for 15.000 tilskuere i Boxen.

- Vi skal lære af de fejl, vi begik sidste gang, siger han med henvisning til den danske sejr i gruppespillet på 30-26.

Det forventes, at Magnus Rød først kan meldes klar i forbindelse med opvarmningen kort inden finalen mod Danmark.

Finalen går i gang søndag klokken 17.30.