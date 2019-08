Tverskovs udskiftning planlagt

- Sjældent at vi kun skal bruge en chance til at score, sagde OB's viceanfører.

FODBOLD: Jeppe Tverskov var tilbage i OB-forsvaret med sin sikre fod, men han måtte gå ud til sidst i den sidste fase med et kvarter igen.

- Efter vores mål begyndte det at spænde op i muskulaturen, og så gik jeg ud af sikkerhedsmæssige årsager. Det var aftalt, at jeg ikke skulle spille en hel kamp men kun 45 minutter til en time. Men det holdt fint, sagde Tverskov om den muskelskade ved balden, som havde holdt ham ude i to kampe forinden.

Han var godt klar over, at især første halvleg ikke var nogen drøm set med fynske briller.

- Vi ville gerne have sat spillet noget mere, men de var gode til at lukke af. I perioder stod de ret langt tilbage og vi havde svært ved at finde mellemrum. Der var ikke meget plads. Generelt havde begge hold brug for at finde basen og havde manglet point og sejre, og det blev en kamp for begge om at forsvare koncentreret i feltet. Den ene gang var vi bare lidt skarpere end dem, fastslog Jeppe Tverskov.

- Man kan kun rose vore angribere. Kadrii havde ikke et skud og det var flot, at vi kun skulle bruge en chance for at score mål. Det plejer vi ikke, sagde Tverskov, der om kampens ti gule kort sagde:

- Kampen betød meget for begge hold. Det var Esbjerg vi sloges med i sidste sæson, hvor de trak det længste strå til sidst. Så det betød meget at vinde. Vi kunne godt mærke i et kvarter efter pausen, at folk var oppe i det røde felt, men det var intet ondt mellem holdene bagefter, sagde OB's viceanfører.