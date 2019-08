Tverskov tror han er klar til søndag

FODBOLD: Det lysner for OB's defensiv, som i de første tre kampe har indkasseret syv mål.

Forsvarsgeneralen Jeppe Tverskov trænede med for fulde gardiner i en time torsdag i Ådalen, inden han helt efter planen trak sig for ikke at løbe nogen risiko med problemerne i lår- og baldeområdet.

Mens de øvrige fortsatte spillet til to mål joggede Jeppe Tverskov en ekstra gang rundt om bane 1, inden han stillede sig op for at tale med den tidligere OB'er Yao Dieudonne, der endnu ikke har fundet en ny klub, selv om han har været på prøve i Fredericia. Senere talte Tverskov ogs¨å med spilleragenten Jens Ørgaard.

- Det gik fint. Jeg fik trænet for første gang i denne uge i den aftalte time. Det spænder lidt op, men det er naturligt efter pausen, og det river ikke i det, som det tidligere har gjort. Jeg tror, at jeg bliver klar, sagde Jeppe Tverskov inden søndagens udekamp i Esbjerg.

Tverskov blev testet inden kampen forleden i Brøndby, men det blev vurderet, at han ikke var klar til kamp.

Hvis Tverskov spiller, så bliver Ramon Leeuwin højre stopper, mens Marco Lund, Oliver Lund og Alexander Ludwig skal kæmpe om stopperpladsen i venstre side.

OB's nye angriber Issam Jebeli var med under opvarmningen uden problemer og fortsatte så til styrketræningen, da de øvrige begyndte den taktiske træning. Han er tidligst klar til næste kamp næste fredag i Odense mod Randers.

Det ligger til, at Sander Svendsen skal spille på toppen igen sammen med Bashkim Kadrii og formentlig vil Jakob Michelsen fastholde midtbanen med Janus Drachmann som 6'er og Troels Kløve og Jens Jakob Thomasen som meget forskellige 8'er-typer.

Den ghanesiske midtbanespiller Bismarck-Adjei-Boateng er fortsat med til træningen på prøve.