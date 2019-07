Tverskov og Kadrii forlod OB-træningen

- Jeg har ikke fået nogen information, hvad der skete, og det er nok først søndag, at vi for alvor kan vurdere det, sagde Jakob Michelsen til Sport Fyn.

Både forsvars-krumtappen Jeppe Tverskov og angrebstrumfen Bashkim Kadrii forlod træningen efter tid, men Sport Fyn kunne ikke på stedet vurdere den præcise årsag til deres tidlige stop. Og deres chancer for at deltage i mandagens vitale hjemmematch mod Lyngby.

Hvis Bashkim Kadrii bliver nødt til at stå over mod Lyngby, vil det være naturligt straks at sætte indkøbet Sander Svendsen ind. Nordmanden gør et lovende indtryk i træningen med hurtigt antrit, god skudteknik og præcise afslutninger, men normalt ville en træner foretrække at lade sådan en ny karl starte på bænken, så frontduoen ville være Bashkim Kadrii og Anders K. Jacobsen, der leverede mange gode elementer mod FC København i den tabte premiere - men dog manglede konsekvens i afslutningerne.

Aktive talenter

OB gav også U19-spilleren Valdemar Kwasniak - der har været med i ugens løb - erfaring i træningen. Og et par andre unge Mads Frøkjær-Jensen og Jonathan Harboe var på samme vis aktive.

Dribleren Julius Eskesen viste et par gange, at han er stærkt på vej tilbage mod formen efter den langvarige skadespause, og dagens bedste detalje faldt, da Eskesen efter et par snurrige driblinger ind i banen lobbede en pasning hen over forsvaret til den fremstormende Johathan Harbo, der scorede.

OB mangler næppe kantspillere og offensive midtbanespillere. Det er stadig savnet af en klassisk, velvoksen angrebstype, der efterlyses på sidelinjen af tilhængerne.

Men sportsdirektør Jesper Hansen har selv erkendt udfordringen og sås flere gange trisse rundt bag mål og bander i koncentreret samtale over mobiltelefonen. Men det er et godt bud, at OB vil have Lyngby-kampen overstået, før der for alvor sættes tryk bag de bud og aktiviteter, som givet allerede er i gang på transferfronten.