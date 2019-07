Tverskov misser anden kamp

Der var tvivl om Jeppe Tverskovs udtagelse til OB's anden kamp i sæsonen, men nu står det klart, at han ikke kommer til at spille

Det meste af ugen efter sæsonstarten mod FC København var der tvivl om Jeppe Tverskovs status til kamp to mod Lyngby. Nu står det klart, at han ikke kommer på banen for de stribede i denne omgang.

Lørdag og søndag til de sidste OB-træninger inden Lyngby-kampen deltog han kun sporadisk i træningspassene sammen med resten af holdet, og det virker altså ikke til, at det unge talent mandag har set god nok ud til at kunne spille.

Tverskovs erstatning i forsvaret mod Lyngby bliver Marco Lund.

Til sæsonopstarten for to uger siden sagde holdets anfører Janus Drachmann, at han troede, at sæsonens helt store karriere gennembrud ville komme fra netop Tverskov.

Tverskov er ikke den eneste udskiftning, der er lavet i OB's defensiv mod Lyngby. Også Alexander Ludwig kommer til at se kampen udefra i stedet for selv at spille med. Ludwig sidder dog lidt tættere på banen, da han ikke ude med skade, men derimod bænken fra startfløjt.

Mod københavnerne så Ludwig en smule uheldig ud på et af Dame N'Doyes mål, og det er derfor muligt, at OB's trænerstab har valgt i stedet at se på, hvad Oliver Lund kan tilbyde til holdet.

Bortset fra de to to udskiftninger i defensiven er resten af holdet den samme opstilling, der spillede den første kamp.