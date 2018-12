Tung dominans skaffer Bayern tre point mod bundhold

Bayern München kom en anelse tættere på Borussia Dortmund ved at besejre Hannover 96 på udebane.

Bayern München har genfundet formen i Bundesligaen.

Storklubben, som jagter det syvende mesterskab på stribe, vandt i overlegen stil 4-0 ude over Hannover 96 lørdag og tog tredje sejr på stribe.

Bayern har ellers haft overraskende store problemer med at følge med Borussia Dortmund, som ligger på førstepladsen med 36 point.

Bayern er seks point efter Dortmund på tredjepladsen efter lørdagens sejr, men Dortmund møder Werder Bremen senere lørdag.

Bayern gjorde dog sit til at kravle nærmere førstepladsen.

Allerede efter et minut kom mesterholdet på 1-0, da Hannover ikke fik bolden ud af farezonen. Joshua Kimmich stod klar på kanten af feltet, og med en flugter bragte han gæsterne i front.

Endnu en fuldtræffer gjorde det til 2-0 en halv time inde i kampen.

Østrigeren David Alaba viste prøver på sin fremragende sparketeknik, da han tordnede bolden op i nettaget efter et hjørnespark.

Hannover var tæt på at reducere på et nærgående hovedstød, men Bayern gik til pause med en komfortabel føring.

De tre point blev så godt som sikret i det 53. minut. Bayerns Serge Gnabry fik oceaner af plads i feltet. Efter lidt klumpspil lykkedes det tyskeren at bugsere bolden over stregen til 3-0.

Hannover-målmand Michael Esser gjorde sit for at forhindre en ydmygelse. Han diskede op med flere gode redninger, men kunne ikke forhindre Robert Lewandowski i at pande bolden i mål efter en time.

Hannover-spillerne agerede i perioder træningskegler, og Bayern-spillerne så ud til at hygge sig i storsejren.

Knapt så hyggeligt er det for Hannover at kigge på tabellen, hvor holdet nu ligger sidst med bare ti point for 15 kampe.

Hannover blev overhalet af Fortuna Düsseldorf, der hjemme slog Freiburg 2-0.

Borussia Mönchengladbach, der ligger på andenpladsen i Bundesligaen, gæstede samtidig Hoffenheim.

Det endte målløst, og Gladbach har nu 30 point ligesom Bayern.

Schalkes skuffende sæson fortsatte med 1-1 ude mod Augsburg, mens Stuttgart i kampen for overlevelse hentede en vigtig 2-1-sejr over Hertha Berlin.