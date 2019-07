Tunesisk stjerne er klar i OB

FODBOLD: Det gik overraskende stærkt for OB med at sikre sig den tunesiske angriber Issam jebali.

Selv om konkurrencen fra Brøndby og Rosenborg var hård, erfarer Sport Fyn.

Som tidligere meldt på formiddagen var OB inde i jagten på angriberen Issam Jebali, og nu er skiftet en realitet.

Den 27-årige skifter med øjeblikkelig virkning til OB efter et ophold hos Al-Wahda fra De Forenede Arabiske Emirater.

Sportsdirektør Jesper Hansen siger om Issam Jebali:

- Han har tidligere spillet for Elsborg i Allsvenskan, hvor han var en stor profil. Siden tog han til Rosenborg og spillede Europa League, og han kender derfor den skandinaviske mentalitet og kultur. Han kan både spille fremme og på siden i to- og tremandsangreb og er teknisk dygtig.

- Han er meget fleksibel og passer derfor ind i den måde, vi spiller på. Han er en rigtig fin afslutter, og han er også god en mod en, og så fylder han en del med sine 1,86 meter. Han har en god fodboldalder med sine 27 år og er stadig sulten.

- Vi var derfor ikke i tvivl om, at han kan tilføre vores trup endnu mere i den offensive linje. Vi har været i hård konkurrence med rigtig mange klubber om Issam, og vi er glade for, at vi kunne få en aftale i stand med ham, siger Jesper Hansen til ob.dk.

Selv siger Issam Jebali om sit skifte til OB:

- Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg har snakket med flere danskere, som kender klubben, og jeg har kun hørt godt om den. Derfor var det en ret nem beslutning at tage, da jeg fik chancen.

- Jeg kender cheftræner Jakob Michelsen, fra da jeg spillede i Elfsborg, og han trænede Hammarby, og det er også en af grundene til, at jeg valgte OB. Det bliver spændende at komme i gang, man spiller god og offensiv fodbold her, og jeg ser frem til at hjælpe klubben med at score mål og få point på kontoen.

Han startede karrieren i Es Sahel i hjemlandet Tunesien, inden han i 2015 blev solgt til finske IFK Värnamo. Året efter skiftede Jebali til svenske Elfsborg, inden Rosenborg BK hentede ham i 2018. Her vandt han The Double og blev solgt til Al-Wahda d. 31. januar 2019, hvor han nåede at spille et halvt år. Han har spillet en landskamp for Tunesien.

Han får trøje nummer syv i OB og starter træningen så hurtigt som muligt.