Truppen skåret ned til 18 spillere: GOG-back misser VM

Håndbold: GOG havde muligheden for at få to spillere med til VM i januar i Danmark/Tyskland - Niclas Kirkeløkke på højre back og Lasse Møller på venstre back. Begge spillere var således med i landstræner Nikolaj Jacobsens bruttotrup.

Men da de 28 spillere i bruttotruppen onsdag blev skåret ned til den endelige trup på 18, ja, så var kun Niclas Kirkeløkke tilbage som repræsentant for den fynske klub, der pt. ligger på andenpladsen i ligaens grundspil.

7. oktober kom en formstærk Lasse Møller, der på det tidspunkt ellers var topscorer i ligaen, slemt til skade med sit ene knæ i en ligakamp i Lemvig. Selv om genoptræningen er gået over forventning - og Møller var tilbage på GOG's holdkort i lørdagens ligakamp mod BSV - så har landstræneren altså valgt at se bort fra stortalentet, der givet ville have været udtaget, hvis ikke han var blevet skadet.