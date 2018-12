Trofæløse Serena Williams er årets kvindelige atlet

Vedholdenhed og et flot comeback efter svær fødsel har for femte gang givet Serena Williams fornem titel.

Serena Williams har for femte gang i karrieren modtaget nyhedsbureauet Associated Press' (AP) hæder som Årets Kvindelige Atlet.

Ved de fire tidligere lejligheder (2002, 2009, 2013 og 2015) er kåringen kommet efter trofærige år, men det forholder sig anderledes i 2018.

Trods to grand slam-finalepladser blev det ikke til en eneste WTA-titel for den sejrsvante amerikaner, men hun bliver hyldet for en helt anden præstation.

Williams fødte i september 2017 sit første barn, og hun havde efterfølgende flere komplikationer. Blandt andet blev hun ramt af blodpropper, som udskød og besværliggjorde comebacket.

Alligevel kom hun tilbage på banen i 2018 og nåede som sagt to grand slam-finaler trods sin lange pause.

- Hendes hurtige tilbagevenden til tennis efter helbredsproblemer i kølvandet på fødslen var en sejr i sig selv, og for det blev hun kåret til Årets Kvindelige Atlet for femte gang, skriver AP.

Tennisstjernen fik 93 point i afstemningen, mens gymnasten Simone Biles fik 68 point på andenpladsen. Basketballspilleren Arike Ogunbowale, snowboarder Chloe Kim og svømmeren Katie Ledecky kom ind på de næste pladser.

Ledecky og Biles har vundet prisen de to foregående år.

Mændenes pris uddeles natten mellem torsdag og fredag dansk tid.

Den første kåring fandt sted i 1931.