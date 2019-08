Troels Kløve om sin gamle klub: Det er en direkte konkurrent

Troels Kløve: Det gælder om at holde Sønderjyske under os.

FODBOLD: Den tidligere Sønderjyske-spiller Troels Kløve har stor respekt for sin gamle klub og anset det for utroligt vigtigt at holde Sønderjyske under OB i kampen om top seks.

- De har hentet tidligere profiler fra andre klubber og har gjort det godt. De har en stærk og en bred trup og satser på at ende i top seks. Det er en direkte konkurrent til os og vi ligger da også side om side i tabellen. Vi skal gøre brug af hjemmebanefordelen og kan vi levere ekstra kvalitet i forhold til Hobro-kampen, så tror jeg på tre point, siger Troels Kløve, der i Hobro vendte tilbage på OB's hold efter tre sygedage, som holdt ham væk fra kampen i Farum.

- I Hobro manglede vi kvalitet i vores spil hele vejen rundt. Vi smed boldene væk og spillede ikke vore chancer store nok. Længere var den ikke. Vi skal selvfølgelig lære de nye spillere at kende på holdet og de skal vænne sig til os og vide, om vi hellere vil have bolden lige i skoene eller i dybden. Men de fleste har været her så længe, at de godt ved, hvordan sidemanden spiller. Det var ingen undskyldning for spillet i Hobro, mener Troels Kløve.

Han er godt klar over, at resultatet fredag aften vil gøre en forskel. Teoretisk set kan OB holde kamppause som nummer tre - eller som nummer ti i Superligaen.

- Kampen betyder lige så meget som alle andre, men med den lange pause vil det være godt i forhold til humøret, så vi kan ligge godt til i forhold til tops seks, som er vores målsætning, fastslår Troels Kløve.