Trodsig Fuglsang dagen derpå: Nu ser vi fremad

Jakob Fuglsang er overbevist om, at han har mere at gøre i Tour de France trods et vanskeligt udgangspunkt.

Tidstabet på mandagens etape var en alvorlig dukkert, men nu er det tid til at se fremad.

Sådan lyder det fra Jakob Fuglsang på Tour de Frances første hviledag, hvor Astana har inviteret indenfor på rytterhotellet i Castres i Sydfrankrig.

- Jeg har kigget på resultatlisten og sagt til mig selv, at det er ikke er enden på Touren for mig. Det var skideærgerligt, dumt og noget lort, men vi kan ikke ændre det.

- Nu ser vi fremad. Første halvdel var ikke lige den bedste Tour. Forhåbentlig kan vi vende det i den sidste halvdel, siger den 34-årige Astana-kaptajn.

På en tilsyneladende harmløs 10. etape var danskeren en af de ryttere, der blev fanget i den forkerte gruppe, da feltet mod slutningen brækkede over i sidevinden.

Det kom til at koste et tidstab på 1 minut og 40 sekunder i forhold til rivaler som Geraint Thomas, Egan Bernal og Steven Kruijswijk.

Og der har været brug for at diskutere tingene igennem internt på holdet i det seneste døgn.

- Indbyrdes talte vi om det rytterne imellem i bussen efter etapen. Og så snakkede vi om det på holdet her til morgen (tirsdag, red.).

- Jeg tror, at alle er enige om, at det ikke var, som det skulle være, men vi trækker en streg i sandet, og så skal vi videre. Vi skal stå sammen som hold. Jeg har sagt til dem, at jeg slet ikke føler, at det er slut.

- Jeg håber på, at alle er tiptop, og at jeg også selv kommer tilbage på højeste niveau i de sidste dage, siger Jakob Fuglsang.

Han er før onsdagens etape nummer 16 i klassementet 3 minutter og 22 sekunder efter førende Julian Alaphilippe.